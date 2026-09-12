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Registra Ciudad Juárez migración silenciosa

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Registra Ciudad Juárez migración silenciosa
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      Ciudad Juárez, Chihuahua.- Pese a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, a la frontera de Ciudad Juárez están llegando de nuevo migrantes, en un fenómeno que activistas definen como una "migración silenciosa".

      Esta migración es cada vez más peligrosa y costosa para quienes buscan cruzar la frontera hacia territorio estadounidense. De acuerdo con encargados de albergues en esta ciudad, las personas pagan 11 mil dólares —más de 180 mil pesos— por la promesa de ser cruzados a El Paso, Texas, pero luego el precio crece porque son objeto de extorsión, secuestro, trata y distintos tipos de violencia física, que pueden llegar a la tortura.

      Hasta esta semana, en la Casa del Migrante había 16 extranjeros, sin embargo, se informó que el flujo es constante, es decir, la gente llega y sale, no se queda de forma permanente como pasaba anteriormente.

      "Nosotros le llamamos la migración silenciosa. Es la más complicada porque al venir solos, al no venir en grupo y demás, se exponen de una manera mayor, porque igual en medio de su desesperación, pues también se pueden acercar a ciertos lugares, ciertas zonas o ciertos grupos, que lo que van a hacer es afectarles a ellos", señala Francisco Javier Bueno, titular de la Casa del Migrante en Juárez.

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