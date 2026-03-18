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Reportan 64% más mariposas monarcas en México

Nueve colonias se registraron en Michoacán y Estado de México, cinco dentro de la Reserva de la Biosfera

Por El Universal

Marzo 18, 2026 09:40 a.m.
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Reportan 64% más mariposas monarcas en México

Autoridades ambientales reportaron un incremento del 64% en la presencia de la mariposa monarca en los bosques mexicanos de hibernación durante la temporada 2025-2026, en donde las colonias ocuparon 2.93 hectáreas en comparación con las 1.79 hectáreas registradas anteriormente.

Acciones de la autoridad

Lo anterior, de acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en alianza con el WWF México, publicado el pasado 17 de marzo.

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, advirtió que la mariposa monarca está siendo afectada por muchos riesgos, por lo que desde la dependencia se busca atender tres situaciones en particular: el turismo, la eliminación de los plaguicidas y el cambio climático.

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"La mariposa monarca es el símbolo de la relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá, su conservación es un compromiso colectivo que debemos mantener para el futuro. La mariposa nos enseña que cada acción cuenta y por muy pequeña que ésta sea contribuye a recuperar esta paz con la naturaleza", expresó.

Detalles confirmados

El aumento de superficie ocupada, explicó, se debió a un mayor registro de huevos y larvas durante la reproducción en Estados Unidos, debido a que la primavera y el verano fueron menos secos que en 2024.

A la vez, indicó que hubo menor sequía durante la migración hacia México, hecho que provocó una elevada presencia de plantas con flores, que proporcionaron néctar a la mariposa.

En la temporada de hibernación 2025-2026 se registró presencia de nueve colonias, tres en Michoacán y seis en el Estado de México. De estas, cinco se ubicaron dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, mientras que cuatro se establecieron fuera de ella.

El director de Conanp, Pedro Álvarez Icaza, detalló que durante la segunda mitad de diciembre de 2025 se registró la colonia más grande, con 1.62 hectáreas, en el ejido El Rosario, Michoacán, la cual se encuentra al interior de la Reserva.

La directora general de WWF México, María José Villanueva, explicó que dicha organización se encuentra en su 30 aniversario en México y sostuvo que uno de los factores más importantes para trabajar en el país ha sido la conservación de los bosques de hibernación de la monarca.

Según los representantes de autoridades ambientales, la conservación de esta especie sólo es posible mediante una colaboración conjunta entre las comunidades originarias como primeros guardianes, así como las instituciones nacionales y las organizaciones colaboradoras.

Coincidieron en que la mariposa monarca es una "embajadora natural" que nos recuerda la importancia de la cooperación entre Canadá, Estados Unidos y México, para garantizar el equilibrio de los ecosistemas donde habita y recorre durante su viaje a los bosques del centro de México.

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