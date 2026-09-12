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Reportan otro derrame de petróleo en el Golfo

Por EFE

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Reportan otro derrame de petróleo en el Golfo
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      Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó este viernes una fuga de hidrocarburos en un ducto ubicado a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, en el Golfo de México, mientras busca contener el derrame, tras una serie de incidentes registrados en aguas mexicanas durante el último año.

      El vertido se registró el jueves 10 de septiembre en instalaciones de Pemex frente a Campeche, según informó el Observatorio Permanente del Golfo de México, un organismo creado por el Gobierno mexicano tras el último derrame, ocurrido en febrero pasado.

      Pemex afirmó que "no se reportan afectaciones al personal ni a zonas de playa", y que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes para contener la fuga.

      "Como parte de las acciones implementadas, se identificó el ducto con fuga, se realizó la despresurización del mismo para contener la emanación y se mantienen trabajos de recuperación en la zona, así como de inspección y reparación del ducto", detalló la paraestatal, en un comunicado.

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      Por separado, el Observatorio Permanente del Golfo de México indicó que tres modelos de deriva prevén que la mancha se desplace hacia el oeste durante los próximos cinco días, lejos de las costas.

      "De acuerdo con las simulaciones realizadas es muy poco probable que alcance la costa o alguna área sensible en este periodo", indicó el Observatorio.

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