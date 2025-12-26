Rescatan cacatúa traficada en aeropuerto de Mérida

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró una cacatúa de las Molucas (cacatúa moluccensis), especie enlistada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), tras detectarla dentro de un embalaje de madera en el que pretendía ser traficada, en el Aeropuerto Internacional de Mérida, en Yucatán.

Durante la inspección, la autoridad ambiental constató que el ave presentaba cortes parciales en ambas alas, práctica que le impide volar y desplazarse con normalidad, y que infringe la Ley General de Vida Silvestre al vulnerar el principio de trato digno y respetuoso hacia estos ejemplares.

Ante esta situación, la cacatúa fue asegurada y trasladada a una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), donde recibirá atención veterinaria y permanecerá bajo resguardo conforme a la normatividad ambiental.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las cacatúas son aves silvestres originarias de Oceanía que requieren condiciones muy específicas de manejo, espacio y socialización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su tenencia como mascotas no sólo es ilegal en la mayoría de los casos, sino que suele derivar en afectaciones graves a su salud física y conductual cuando permanecen en cautiverio inapropiado.

La Semarnat ha señalado que prácticas como el corte de alas en psitácidos constituyen una forma de maltrato, ya que alteran de manera permanente su comportamiento natural, les provocan estrés crónico y reducen significativamente su bienestar.

En el caso de especies protegidas por acuerdos internacionales, estas acciones agravan el impacto del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Así, la Profepa reiteró el llamado a la ciudadanía a no comprar ni regalar ejemplares de vida silvestre, al advertir que la demanda de estas especies alimenta su extracción ilegal y deteriora sus poblaciones en vida silvestre.