"Alito" Moreno se dice perseguido tras dichos de Sheinbaum

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, reviró a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de que la Mandataria federal hizo un llamado en la "Mañanera del Pueblo" de este lunes a que se "regrese lo robado" como una salida alternativa ante un posible juicio político en contra del también senador priista.

"Presidenta Claudia Sheinbaum, sigue usted con sus amenazas. Conmigo se equivoca. Si existe algo más grande que el poder que ostenta, es el valor para enfrentarlo. Y eso no está del lado de ustedes", expresó en un mensaje publicado en redes sociales.

El líder tricolor señaló que hay una presunta persecución en su contra, la cual ha servido como "arma favorita" para distraer al pueblo de México de los "grandes problemas que enfrenta el país desde que ustedes gobiernan".

"Así lo hizo el tristemente célebre, inepto y torpe narcopresidente López Obrador, un narcopolítico resentido y limitado que solo sirvió para abrirle la puerta a los cárteles del crimen organizado, hacerlos candidatos de Morena y darles paso para que gobernaran", acusó.

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Según Alito Moreno, la presidenta Sheinbaum se encuentra en una posición que "no debe ser fácil" porque, dijo, una cosa es gobernar y otra dejar de hacerlo para encubrir a sus allegados que enfrentan graves acusaciones desde Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Esto último, con relación a los señalamientos del Departamento de Justicia hacia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve exfuncionarios más, a quienes se les atribuye un presunto pacto con "Los Chapitos".

"Usted puede usar todo el poder del Estado para amenazarme, acosarme o perseguirme. Yo no me voy a callar. El problema no soy yo. El problema es que Morena está rebasado por la narcoalianza que construyó e impulsó, y ahora ya no puede controlar", añadió.

En su respuesta, el priista aseguró que México no perdonará al gobierno de la llamada Cuarta Transformación "todo el daño que ha provocado" y garantizó que los responsables tendrán que pagar por la destrucción del país.