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Confirma FGE dos muertos en ataque al exterior de "La Bamba"

Socorristas trasladaron a los heridos a hospitales, pero fallecieron por la gravedad de las heridas

Por Rubén Pacheco

Mayo 25, 2026 12:20 p.m.
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Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Son dos personas fallecidas este domingo por un ataque con armas de fuego, quienes no se encontraban al interior del bar “La Bamba”, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que la Policía de Investigación (PDI) tomó conocimiento del reporte de un hombre y una mujer heridos por arma de fuego, en las inmediaciones del jardín Colón, en el centro histórico capitalino.

Precisó que las víctimas salieron de cenar de un restaurante hoy por la madrugada, cuando de forma intempestiva pasaron por “La Bamba” y en ese momento los criminales los agredieron a balazos.

Tras recibir los impactos de bala cayeron al piso y más tarde arribaron socorristas, quienes los trasladaron a hospitales para recibir atención médica de urgencia, sin embargo, por la gravedad de las heridas fallecieron.

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“Incluso, hasta donde tenemos conocimiento: la investigación es que ellos fueron a cenar y que, al salir intempestivamente fueron atacados. Solo fueron ellos dos (las víctimas de los hechos)”, concluyó.

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