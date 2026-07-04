Restos sí son de Roxana Guzmán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Xalapa, Ver.- La reportera y propietaria del portal de noticias Pulso Informativo Nanchiteco, Roxana Guzmán Ramírez, quien había sido privada de la libertad por un grupo armado el pasado 2 de junio en el sur de Veracruz, fue asesinada por sus captores.

La Fiscalía General del Estado confirmó que restos hallados como parte de sus diligencias ministeriales, dieron positivo y confirmaron que se trataba de la comunicadora.

"Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista, hecho que fortalece la investigación y las acciones emprendidas para el esclarecimiento de estos sucesos", señala un comunicado de prensa.

Aunque la fiscalía no dio mayores detalles, previamente se conoció que habían sido localizados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La fiscalía informó que derivado del resultado de las investigaciones ministeriales, de gabinete y de los actos de inteligencia, a través de la Policía Ministerial se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión otorgadas por la autoridad judicial, en contra de presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista.

Estas órdenes fueron cumplimentadas en contra de Javier Iván "N", alias "Delta 1"; José del Carmen "N", alias "Delta 7" y Luis Arturo "N", alias "Delta 11" o "El Pelón", por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima, y posteriormente en complicidad con Karen Monserrat "N", alias "La Hiena", en el homicidio de la comunicadora.

También fueron aprehendidos Julio César "N", Luis Enrique "N", Juan Carlos "N" e Ismael "N", quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, de acuerdo con lo establecido dentro de la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo.

A principios de junio fue privada de su libertad la reportera, un hecho que causó conmoción porque fue videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaban.