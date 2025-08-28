Incautan joyas por 30 mdd en Gran Bazar

logo pulso
Por AP

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
La policía en Estambul confiscó joyas y antigüedades valoradas en unos 30 millones de dólares en comercios en el histórico Gran Bazar de la ciudad durante una investigación sobre el contrabando de diamantes.

La policía allanó 23 negocios en el mercado cubierto del siglo XV y arrestó a otras 40 personas. Requisó unas 135 piezas de joyería, 1.132 lingotes de metales preciosos y 267 objetos históricos con un valor de 1.250 millones de liras turcas (30,5 .illones de dólares), de acuerdo con los reportes. También incautaron armas de fuego y material digital.

