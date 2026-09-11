"El Piturris" muere en ataque armado en taquería en Sonora

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Este jueves 10 de septiembre se reportó el fallecimiento del creador de contenido José Luis Esparza, mejor conocido como "El Piturris", durante un ataque armado reportado en el negocio de tacos "Los Güichos" en Ciudad Obregón, Sonora.

Detalles confirmados

El hecho ocurrió la mañana del jueves en el establecimiento familiar ubicado en las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada en la colonia Reforma. Al reportarse detonaciones de arma de fuego, elementos de seguridad llegaron al lugar.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el sospechoso habría ingresado al local donde se encontraba José, para luego disparar en repetidas ocasiones y huir a bordo de una motocicleta junto a otra persona.

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¿Quién era "El Piturris"?

José Luis Esparza "El Piturris" era un creador de contenido de 37 años, originario de Sonora, cuyo contenido en redes se basaba en videos de comedia, dinámicas en calles del estado y compartía anécdotas cotidianas con un toque de humor.

En la plataforma de Instagram contaba con más de 30 mil seguidores y en TikTok superaba los 40 mil seguidores. También formaba parte del podcast digital "La Guarida", proyecto de entretenimiento donde compartía espacio junto a "El Huicho", producido por "Desde la O".

En este espacio, con más de 20 mil suscriptores en YouTube, ambas figuras compartían anécdotas, vivencias cotidianas, chistes, viajes y situaciones humorísticas. Su último episodio fue publicado en la plataforma el pasado 9 de septiembre.

El creador de contenido era padre de familia de un menor. Además de atender una taquería familiar en la zona, también promocionaba a menudo en redes un segundo proyecto personal, como animador para fiestas y reuniones, llamado "Se alquila para pedas".

A través de un video en Facebook, el productor del proyecto "Desde la O", Luis Antonio, confirmó el fallecimiento del creador, quien luego del ataque fue trasladado a urgencias para recibir atención médica. No obstante, minutos más tarde, lamentablemente perdió la vida.

"Para mi amigo, no queda más que agradecerle por todos esos momentos de alegría que nos dio... también agradecerle por aceptar formar parte de este proyecto". Al finalizar, Antonio cerró el comunicado con una de las frases más utilizadas por el creador: "Que el ánimo no decaiga chavalada".