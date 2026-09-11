Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

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Por culpa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y Ma. Sara Rocha Medina, diputada presidenta del Poder Legislativo, la presentación del Primer Informe de Labores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) se retrasó casi dos horas.

La divulgación del reporte en sesión extraordinaria del Pleno del STJE, encabezada por la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, estaba previsto que iniciara a las 13:00 horas.

Sin embargo, derivado del retraso de Gallardo Cardona y Rocha Medina el evento inició alrededor de las 14:45 horas, inclusive varios de los invitados que llegaron con antelación optaron por retirarse.

Ante la salida de los asistentes, personal del Poder Judicial del Estado tuvo que "rellenar" los espacios con personas sentadas en el lobby de la sala de plenos, a fin de evitar que observaran huecos.

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Según el reporte del STJE, en el primer año de actividades bajo el nuevo modelo de magistrados y jueces electos por voto popular, el órgano jurisdiccional dictó 11 mil 098 sentencias; 3 mil 332 audiencias con niñas, niños y adolescentes; 39 mil 474 diligencias actuariales.

Así como, 8 mil 067 emplazamientos; 94 mil notificaciones; 505 convenios; 13 mil 714 audiencias; 232 mil 043 promociones acordadas; y 16 mil 394 nuevos procedimientos.