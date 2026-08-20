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Ríspido debate por visa de Andy

Reta la oposición a romper visas en apoyo a López Beltrán

Por El Universal

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Ríspido debate por visa de Andy
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      Ciudad de México.- El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán desató un ríspido debate en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

      Manuel Añorve, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso en tribuna: "En Morena ya llegaron al límite, y hoy quieren hacernos creer que la soberanía nacional cabe en la cartera de ´Andy´ López Beltrán, y tiene forma de visa (...)".

      "Se desgarran las vestiduras hablando de Maximiliano, pero hoy tienen un nuevo emperador en Macuspana, tienen un emperador en La Chingada con una corte que son los hijos... Por un lado, quieren salir a la calle a marchar por ´Andy´, pero por otro lado le quieren decir a José Ramón que les dé algunos tips para ver cómo se pasea en Disneylandia y en las tiendas importantes de Estados Unidos", dijo.

      Lily Téllez, en tribuna, retó a senadores y diputados de Morena a entregar sus visas en apoyo a "Andy" López Beltrán como verdadero signo de solidaridad con el hijo del expresidente López Obrador.

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      Con una charola plateada para que depositaran sus visas estadounidenses, apuntó: "Yo los reto, los reto a todos estos de la bancada de los mafiosos a que en esta charola depositen sus visas para que el apoyo que le dan a Andy de palabra sea de verdad. ¿O acaso son puras palabritas?".

      En la endeble defensa del oficialismo, Fernández Noroña salió al quite y acusó una embestida contra el expresidente López Obrador. Y en tribuna exhibió su tarjeta de crédito: una Visa dorada. "La rompería en este momento, pero no puedo con una mano. Así es que me esperaré a recuperarme", dijo ante los gritos de panistas y priistas: "Rómpela, corrupto; te prestamos unas tijeras, que te ayude Malú Micher".

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