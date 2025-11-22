logo pulso
Rojo de la Vega niega financiamiento al bloque negro

La alcaldesa plantea un nuevo enfoque para las alcaldías capitalinas

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 10:08 a.m.
A
Alessandra Rojo de la Vega / Foto: Archivo

Alessandra Rojo de la Vega / Foto: Archivo

Rojo de la Vega se deslinda de vinculaciones al bloque negro

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que la Ciudad de México necesita un cambio estructural en la forma en la que entiende y trata a sus alcaldías.

"La Ciudad de México necesita un cambio estructural en la forma en la que entiende y trata a sus alcaldías. La capacidad de gestión está incompleta, la Constitución política es letra muerta si no se acompaña de los recursos suficientes para cumplirla. El debate real es, ¿seguimos en la atención mínima o pasamos a la gestión óptima? ¿Queremos seguir administrando miseria o queremos generar prosperidad? Esa es la disyuntiva", sostuvo.

Este viernes, acudió a la mesa de trabajo para el proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026 en el Congreso de la Ciudad de México, donde solicitó un aumento del 85% con respecto de los recursos que se otorgaron en el 2025.

Indicó que el modelo actual presupone una demarcación de 580 mil habitantes, cuando diariamente transitan entre 3 y 5 millones de personas en su territorio.

La edil comentó que si la meta es reencarpetar todas las vialidades secundarias pendientes en la alcaldía Cuauhtémoc, "tendríamos un costo aproximado de cuatro mil 700 millones de pesos. Casi nuestro presupuesto completo de un año, por supuesto, sin pagar salarios y sin hacer absolutamente nada más", apuntó.

En cuanto a seguridad, Rojo de la Vega detalló que su administración destinó casi 278 millones de pesos (casi 7% del presupuesto total) para reconectar cámaras, renovar patrullas y reforzar luminarias.

Chocan por manifestaciones y estatuas

Dentro del debate, Morena acusó que la alcaldía paga al bloque negro mismo que participa en marchas y causa daños, la edil negó las acusaciones.

"Quiero dejar con claridad que no he financiado nada, porque ustedes no han sido capaces de demostrar o mostrar a la ciudadanía una sola prueba. Lo raro es que no lo presenten ante la fiscalía. Pero lo que sí se siente en las calles y en las comunidades es que Morena se ha convertido en todo lo que juró destruir", apuntó Rojo de la Vega.

Polémica por propuesta de fundir estatuas de Fidel Castro y Che Guevara

Alessandra Rojo de la Vega propone crear un monumento fusionando estatuas de Fidel Castro y Che Guevara en honor a Carlos Manzo.

Sobre el retiro de las estatuas del "Che" Guevara y de Fidel Castro, la alcaldesa indicó que las piezas se encuentran en resguardo en la alcaldía ya que son propiedad de la demarcación y será la gente quien decida qué pasará con ellas.

"Las estatuas a las que se refieren asesinos y represores están resguardadas en la alcaldía, no han sido destruidas, no han sido desechadas, están bajo nuestra custodia. ¿Por qué están en la alcaldía? Son propiedad de la alcaldía, fueron compradas por la administración del corrupto y delincuente Ricardo Monreal".

