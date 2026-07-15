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Sale del penal ex director de Pemex

Por El Universal

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Sale del penal ex director de Pemex
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      ATLACHOLOAYA, Mor.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, abandonó este martes el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en Morelos, a las 12:50 horas, luego de que una jueza revocara la medida cautelar de prisión preventiva justificada que pesaba en su contra.

      Rodríguez Padilla formalizó su salida al firmar el acta correspondiente y presentar su boleta de libertad en el segundo filtro de seguridad del penal.

      Posteriormente, acompañado por otra persona, abordó una camioneta que ya lo esperaba al exterior del centro penitenciario, ubicado al sur del estado de Morelos.

      A su salida fue abordado por representantes de los medios de comunicación, quienes le solicitaron un mensaje dirigido a su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, luego de la disculpa pública que ofreció durante la audiencia judicial.

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      Sin embargo, el exdirector de Pemex optó por no emitir declaraciones. Pese a las insistentes preguntas sobre su situación jurídica y el proceso que enfrenta por violencia familiar, únicamente esbozó una ligera sonrisa antes de subir al vehículo.

      Minutos después, la camioneta abandonó el penal sin que Rodríguez Padilla respondiera a los cuestionamientos de la prensa.

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