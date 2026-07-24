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FGR confirma condena de 105 años a 'El Carrete' por secuestro en Morelos

El exlíder de Los Rojos fue detenido en 2019 y suma ahora 125 años de prisión en total.

Por El Universal

Julio 24, 2026 03:58 p.m.
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FGR confirma condena de 105 años a El Carrete por secuestro en Morelos
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      Santiago Mazari Hernández, "El Carrete" o "Señor de Los Caballos", exlíder del grupo criminal "Los Rojos", recibió nueva sentencia de 105 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y secuestro en agravio de una víctima.


      En coordinación con la Fiscalía Federal en Morelos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que aportó las pruebas suficientes para que un juez federal dictara la pena mencionada e impusiera a "El Carrete" la reparación del daño, así como la suspensión de sus derechos políticos y civiles y amonestación.

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      En agosto de 2019, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron orden de aprehensión en reclusión, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", a Santiago Mazari Hernández, "El Carrete" o "Señor de Los Caballos", quien en 2020 fue sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de delincuencia organizada, cometido con el fin de distribuir cocaína.
      De acuerdo con la FGR, entre 2012 y 2013, "El Carrete" encabezó la célula delictiva "Los Rojos" o "Cártel Independiente" dedicada a la delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud en el estado de Morelos, además de que se disputaba el control territorial con sus enemigos de "Guerreros Unidos", vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
      Por su responsabilidad penal en los ilícitos de delincuencia organizada, en las hipótesis de delitos contra la salud y secuestro, y secuestro en agravio de una víctima, se le impusieron 105 años de prisión, que se suman a los 20 años que se le dictaron en agosto de 2010.

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