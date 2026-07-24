Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

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Luego de ser vista en un evento de respaldo a Gerardo Sánchez Zumaya organizado por militantes de Morena, la secretaria general del Comité Municipal del PRI en la capital, Alejandra Méndez Rosas, confirmó que colabora con Fundación GESA y con el proyecto del político del empresario huasteco, aunque rechazó que ello represente una ruptura con el partido tricolor o su incorporación a otra fuerza política.

La dirigente priista respondió a la controversia generada por su participación en el encuentro realizado el pasado 23 de julio, refiriendo que acudió como parte de la organización del evento derivado de su colaboración con Sánchez Zumaya y negó que su asistencia correspondiera a un acto partidista, al tiempo que defendió su derecho a decidir con quién trabajar.

Méndez Rosas reconoció que, tras su aparición en el evento, recibió críticas y señalamientos de traición, cálculo político y "chapulineo". En respuesta, sostuvo que su lealtad está con la ciudadanía y afirmó que decidió respaldar ese proyecto al considerar que existen fuerzas políticas que han dejado de escuchar a la población y permanecen por inercia.

Asimismo, aseguró que la decisión no fue tomada de manera individual, sino junto con un grupo de mujeres que la han acompañado durante su trayectoria dentro del PRI. Afirmó que muchas de ellas comparten la misma postura y que continuarán colaborando de manera conjunta.

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"Elegí ver de frente lo que está pasando en nuestro estado y decidí con los ojos, pero bien abiertos, dónde quiero estar parada", señaló.

Finalmente, manifestó su respeto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su dirigencia, pero sostuvo que continuará colaborando con Fundación GESA, encabezada por Samantha Portales, esposa de Gerardo Sánchez Zumaya, así como con el proyecto político del petista.

Insistió en que no ha renunciado al PRI y que su decisión responde a sus principios, no a un cambio de militancia. "Que no les extrañe verme de la mano caminando con Gerardo Sánchez Zumaya. Van a seguir viéndome donde yo esté convencida que sí se está construyendo algo real, algo distinto, algo de altura, lo que mi estado realmente necesita", concluyó.