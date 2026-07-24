Bon Jovi suspende concierto en pleno escenario

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tras cuatro años de que el cantante Jon Bon Jovi se sometiera a una cirugía, para recuperar la capacidad funcional de una de sus cuerdas vocales y, esta, resultara exitosa, el líder de la banda homónima se vio en la necesidad de cancelar su concierto, aun cuando éste llevaba más de hora y media de realización, debido al malestar nasal que estaba presentando en la ciudad de Nueva York.

Jon Bon Jovi cancela concierto en Nueva York por infección sinusal

Bon Jovi regresó a los escenarios, luego de seis años; la alineación actual está conformada por tres de sus integrantes originales, Tico Torres (batería), David Bryan (teclado) y, por supuesto su líder, Jon Bon Jovi, también cuentan con la participación de Hugh McDonald (bajo), John Shanks (guitarra), Phil X (guitarra) y Everett Bradley (acompañamiento de voces).

La residencia de la banda de rock, en el Madison Square Garden, inició el 7 de julio; a partir de su primer concierto, han ofrecido ocho conciertos y ayer, jueves 23 de julio, correspondía el noveno show y, si bien, este comenzó y transcurrió por alrededor de 90 minutos, no llegó a su fin, ¿qué pasó?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde la misma noche de ayer, en X se viralizó un video en el que el líder de Bon Jovi aparece, frente al micrófono, no interpretando uno de sus temas más exitosos, incluidos en su actual gira "Forever Tour", sino para interactuar con sus fans y hacerles llegar un importante mensaje, relacionado con su estado de salud.

Jon Bon Jovi informa a sus fans sobre su estado de salud

En el clip se alcanza a escuchar que Jon, de 64 años, explica a sus fanáticos el motivo por el que no podrá terminar de ofrecer el show, debido a que estaba presentando molestias a la hora de cantar y, preocupado por la reacción de las 20 mil personas que se dieron cita esa noche, prometió, a cada una de ellas, que serían recompensadas con un nuevo concierto, el cual se llevaría a cabo, íntegramente, de principio a fin.

"No tiren sus boletos, voy a encontrar una solución, ¿de acuerdo?, no teman, sólo guárdenlos, voy a encontrar la manera de reprogramar, voy a tener que relajarme un rato y bajar el ritmo por una noche, me siento muy bien, nos vemos muy pronto".

El anuncio no generó la decepción o inconformidad de sus fanáticos, al contrario, lo que recibió fue una ovación y comentarios, desde el público, con los que deseaban su pronta recuperación y le hacían saber el gran amor y admiración que les inspira el intérprete de temas como "Livin´on a prayer" y "Always".

Más tarde, el representante de la banda estadounidense se pronunció para confirmar que, el percance que no les permitió continuar con el show fue una infección sinusal que sufrió su líder, quien, antes de salir del escenario, abrazó a los integrantes del grupo, que les mostraron toda su solidaridad.

"Jon Bon Jovi habló desde el escenario y les contó a los fans que ha estado luchando contra una infección sinusal, lo que provocó la finalización anticipada del concierto; Jon ha dicho, en numerosas ocasiones que, ha sido una alegría regresar a los escenarios con la banda, próximamente se publicará información actualizada".