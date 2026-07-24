Volvo llama a revisión a su modelo eléctrico EX30 en México

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Como parte del llamado a revisión del modelo Volvo EX30 para algunas unidades comercializadas en el mercado mexicano correspondientes a los años modelo 2024 y 2025, Volvo Car México informó que ya se encuentra disponible la medida correctiva para las unidades involucradas en esta campaña de servicio.

Detalles confirmados sobre la revisión y medidas preventivas

La solución consiste en la revisión del sistema de batería y, en caso de ser necesario, el reemplazo de los módulos involucrados.

Esta revisión y cambio se realizará sin costo para los clientes.

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Volvo indicó que los usuarios con unidades involucradas en este llamado a revisión podrán programar su cita exclusivamente a través del Centro de Soluciones Volvo (centrodesoluciones.mx), donde podrán seleccionar el distribuidor autorizado y agendar la fecha disponible que mejor se adapte a sus necesidades.

Mientras la revisión no haya sido realizada, se solicita a los clientes mantener el nivel máximo de carga de la batería en 70%, como medida preventiva.

Una vez concluida la intervención correspondiente, el vehículo podrá utilizarse con la carga completa.

Cronología y contexto del llamado a revisión

Volvo Car México puso a disposición el número telefónico 968 6586 donde los clientes recibirán orientación.

Desde febrero, Volvo emitió el aviso de seguridad R10363 correspondiente a un llamado a revisión para ciertas unidades del modelo EX30 en versiones single motor extended range y twin motor performance.

Lo anterior debido a que en algunos casos algunas unidades presentaban un incremento de temperatura cuando el nivel de carga es elevado. Aunque en México no se ha registrado ningún caso.