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Seguridad

Desmantelan amplia red de vigilancia cibernética en Cedral

Incautó la GCE trece cámaras de video utilizadas para espiar a las corporaciones

Por Redacción

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Desmantelan amplia red de vigilancia cibernética en Cedral
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      Operativos de inteligencia por parte de la Guardia Civil Estatal en la Zona Altiplano, permitieron que se desmantelaran en el municipio de Cedral un total de trece videocámaras utilizadas por la delincuencia para el monitoreo de las corporaciones policiales. No hubo detenidos en este caso.

      La GCE, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, llevó a cabo operativos de seguridad e inteligencia en la zona del Altiplano Norte, abarcando los municipios de Matehuala, Cedral, Vanegas y Real de Catorce.

      Como resultado del operativo realizado a través de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales, fue en el municipio de Cedral en donde se detectaron 13 dispositivos camuflajeados que presuntamente podrían haber sido utilizados para monitorear el desplazamiento de unidades policiales y militares, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

      Las cámaras estaban colocadas en diversos puntos estratégicos del municipio ocultas entre viviendas, cajones de madera y hasta en lámparas solares, por lo que era difícil ubicarlas; se proveían de señal de internet a través de módems, a fin de enviar videos a los dispositivos de los llamados "ciber halcones", que son las personas que revisan las cámaras vía remota y reportan todos los movimientos policiales.

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      Finalmente, los dispositivos asegurados fueron remitidos ante el Ministerio Público en donde se dará  seguimiento a las investigaciones para proceder de acuerdo a la ley contra quien resulte responsable. 

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