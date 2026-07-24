Tres personas halladas sin vida en playas de Baja California Sur

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tres personas fueron localizadas sin vida en playas de Baja California Sur en menos de una semana. En dos de los casos se trató de muertes por asfixia por sumersión y el tercero continúa en investigación.

La Procuraduría General de Justicia de BCS (PGJE) confirmó que se localizó a una mujer sin vida el pasado 18 de julio en las inmediaciones de una playa en Punta Lobos, al sur de La Paz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y el pasado lunes 20 de julio fue localizado un hombre de 21 años en la playa San Pedrito, muy cerca de esta zona. En ambos casos se trató de ahogamiento.En el primer caso, el cuerpo de la mujer fue recuperado por elementos de la Secretaría de Marina en la zona conocida como Puerto Viejo, luego de que familiares reportaran su desaparición horas antes. Según las primeras versiones, la mujer habría salido a dar un paseo y al no regresar, fue reportada como desaparecida. Posteriormente su cuerpo fue localizado flotando en el mar.El segundo hecho ocurrió en la playa San Pedrito, donde un joven fue arrastrado por el oleaje mientras nadaba.Familiares solicitaron auxilio al perderlo de vista y, tras un operativo de búsqueda en el que participaron personal de la Secretaría de Marina, Bomberos y corporaciones de seguridad, el cuerpo fue localizado mar adentro.Por los hechos, la PGJE inició las carpetas de investigación correspondientes y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde los estudios periciales establecieron como causa de muerte la asfixia por sumersión.A estos hechos se suma otro hallazgo ocurrido el miércoles pasado. Autoridades del Cuerpo de Bomberos rescataron el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar frente a la comunidad de La Playa, en San José del Cabo.De acuerdo con reportes de cuerpos de emergencia, la víctima, de entre 30 y 35 años, fue recuperada por los rescatistas y posteriormente autoridades procedieron a iniciar la investigación.Hasta el momento permanece sin ser identificada y las autoridades ministeriales continúan las investigaciones para establecer tanto su identidad como las causas de su fallecimiento.Los tres casos han ocurrido en la última semana en playas del estado, en plena temporada vacacional de verano, cuando aumenta la afluencia de visitantes a las zonas costeras de Baja California Sur.Autoridades de Protección Civil del estado y municipios pidieron a la población extremar precauciones y atender los señalamientos en las zonas de playa, debido que varias del estado no son aptas para nadar por las fuertes corrientes.