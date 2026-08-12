Sargazo, crisis de gran impacto
Este año se reporta llegada de 90 mil toneladas diarias
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Ciudad de México.- El sargazo alcanzó en 2026 niveles sin precedentes en el Caribe mexicano: alrededor de 90 mil 538 toneladas diarias han recorrido la zona, más del doble del promedio histórico, y cerca de 10% recala en las costas de Q. Roo, con impactos que ya alcanzan playas, arrecifes, manglares, turismo y salud pública.
En los periodos de mayor presencia, hasta 9 mil 54 toneladas diarias llegan a las costas de Quintana Roo, frente a las 4 mil toneladas de un periodo promedio y las 2 mil 640 cuando la presencia es baja. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, afirmó que este año la cantidad fue cuatro veces mayor que en 2025 y 27 veces superior al promedio histórico.
Rosa Elisa Rodríguez Martínez, integrante de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, advirtió que el fenómeno se convirtió en una de las mayores crisis ambientales que ha enfrentado la región, con consecuencias ecológicas, económicas, sociales y de salud.
El impacto ambiental también se ha hecho evidente. La especialista señaló que recientemente se reportó la muerte de miles de peces en una zona de Puerto Morelos, debido a la disminución de oxígeno provocada por la descomposición de grandes cantidades de sargazo.
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La salud de habitantes y trabajadores que retiran el sargazo también está en riesgo. Durante su descomposición, el alga libera gases tóxicos que pueden alcanzar zonas habitadas y provocar dolor de cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta y náuseas.
"El sargazo contiene contaminantes como arsénico, cadmio y plomo, que pueden incorporarse a las aguas costeras y a las cadenas alimenticias", dijo.
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