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Se analiza volver a presenciales: rector

Por El Universal

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Se analiza volver a presenciales: rector
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      Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza regresar a los exámenes presenciales para el ingreso a licenciatura, mientras no tenga las garantías para aplicar en línea una prueba de estas características y asegurar la equidad entre los participantes, dio a conocer el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

      "Creo que subestimamos el gran interés que hay por aprobar este examen y que eso lleva, desafortunadamente, a que hay incentivos económicos para ofrecer todo tipo de ayuda. Creo que subestimamos el tamaño del negocio que desafortunadamente hay detrás de vender este tipo de ayuda", resaltó.

      En conferencia de prensa en el Palacio de los Deportes, donde se realizó el examen de control para aspirantes a licenciatura, Lomelí Vanegas dijo que esta situación debe llevar a la Universidad a plantearse "muy seriamente" la posibilidad de regresar al examen presencial. 

      Al momento de la conferencia, en la Ciudad de México acababa de finalizar el octavo de nueve turnos. El rector de la Máxima Casa de Estudios informó que 30 mil 463 estudiantes ya habían presentado el examen o lo estaban presentando, y que se esperaba superar los 34 mil en esa sede.

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