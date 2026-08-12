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Se dispara costo de la Megafarmacia

Por El Universal

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Se dispara costo de la Megafarmacia
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- En 2026, el costo total de la Megafarmacia aumentó a 17 mil 635 millones de pesos, es decir, 6 mil 835 millones de pesos más que lo calculado en 2024, en el primer año de su operación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

      El monto contempla la inversión en el terreno y las bodegas en Huehuetoca, Estado de México, más el acondicionamiento y lo que se erogará en la operación y mantenimiento en las tres décadas de vida útil que se proyectan.

      A pesar del aumento de casi 7 mil millones de pesos destinados para su mantenimiento, la Megafarmacia tiene un socavón en su acceso sur desde enero de este año, y en lugar de reparar el camino, Birmex lo bloqueó con cascajo.

      El incremento a 17 mil 635 millones 763 mil 330 pesos representa 39% más de lo reportado en 2024, pero no es el único aumento que ha tenido el costo total de la bodega.

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      El año pasado, la dependencia federal reportó que el monto original se había modificado y ascendía a 15 mil 28 millones 465 mil 872 pesos, pero para este año aumentó 15% respecto a esa cifra.

      Actualmente, la Megafarmacia ya no es la bodega que concibió López Obrador, sino que sirve como centro de preparación de pedidos (picking).

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