Se forma depresión tropical en el Golfo
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Ciudad de México.- México prevé que la depresión tropical nueve, que se formó la tarde de este martes en el golfo de México, se intensifique rápidamente y sus circulación provoque lluvias puntuales intensas en zonas de los estados orientales de Tamaulipas y Veracruz, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según los pronósticos, la depresión crecerá a tormenta tropical en las primeras horas del miércoles 7 de octubre y un día después aumentará a huracán de categoría 1.
En su reporte más reciente, el SMN indicó que a las 18:00 hora local el centro de la depresión tropical nueve, se localizaba aproximadamente a 605 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a 210 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz.
Además, registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este a 7 kilómetros por hora.
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El organismo apuntó que la circulación del sistema provocará vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz.
Además, se espera oleaje de hasta tres metros de altura en costas del estado de Veracruz y de hasta dos metros de altura en costas de Tamaulipas.
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