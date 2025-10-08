Se pronuncia Sheinbaum por soluciones pacíficas en Ecuador

"Tiene que aclararse. Más que atentado fueron pedradas", señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sobre las protestas de campesinos en Ecuador, donde lanzaron piedras a la caravana de su homólogo Daniel Noboa.

Ayer martes, Noboa se dirigía al anuncio de la construcción de una planta de tratamiento cuando fue interceptado por campesinos y le lanzaron piedras al vehículo que lo transportaba.

No obstante, Sheinbaum Pardo aclaró que "nunca vamos a estar a favor de un atentado, jamás. Tiene que, cualquier decisión en un país, desde nuestra perspectiva, tiene que hacerse de manera pacífica".

Agregó: "Pero primero pues tiene que aclararse y después quizá ya podríamos comentar más, pero no estamos a favor de más que atentado fue pedradas, que se dieron a un auto porque atentado podría aparecer con arma de fuego o algo así. Fueron pedradas de un grupo contra su vehículo. Entonces, pero de cualquier manera nosotros siempre buscamos soluciones pacíficas en cualquier circunstancia".