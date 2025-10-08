logo pulso
Se pronuncia Sheinbaum por soluciones pacíficas en Ecuador

Sheinbaum reaccionó la ataque contra el presidente de Uruguay, Daniel Noboa

Por El Universal

Octubre 08, 2025 09:41 a.m.
A
Claudia Sheinbaum / El Universal

Claudia Sheinbaum / El Universal

"Tiene que aclararse. Más que atentado fueron pedradas", señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sobre las protestas de campesinos en Ecuador, donde lanzaron piedras a la caravana de su homólogo Daniel Noboa.
Ayer martes, Noboa se dirigía al anuncio de la construcción de una planta de tratamiento cuando fue interceptado por campesinos y le lanzaron piedras al vehículo que lo transportaba.
No obstante, Sheinbaum Pardo aclaró que "nunca vamos a estar a favor de un atentado, jamás. Tiene que, cualquier decisión en un país, desde nuestra perspectiva, tiene que hacerse de manera pacífica".
Agregó: "Pero primero pues tiene que aclararse y después quizá ya podríamos comentar más, pero no estamos a favor de más que atentado fue pedradas, que se dieron a un auto porque atentado podría aparecer con arma de fuego o algo así. Fueron pedradas de un grupo contra su vehículo. Entonces, pero de cualquier manera nosotros siempre buscamos soluciones pacíficas en cualquier circunstancia".

