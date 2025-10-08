logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductor ebrio causa choque en avenida Ejército Mexicano

El responsable intentó huir tras impactar por alcance a otro vehículo, pero fue detenido por el afectado; hubo solo daños materiales

Por Huasteca Hoy

Octubre 08, 2025 08:25 a.m.
A
Conductor ebrio causa choque en avenida Ejército Mexicano

CIUDAD VALLES. Un hombre en evidente estado de ebriedad provocó un accidente la noche de este martes, al chocar por alcance contra otro vehículo sobre la avenida Ejército Mexicano, frente a la maquiladora Uniformes San Luis, en la colonia Altavista.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Honda Civic se detuvo al cambiar el semáforo a rojo, cuando fue impactado por un Volkswagen verde que circulaba detrás y cuyo conductor, al parecer, manejaba bajo los efectos del alcohol.

Aunque los daños fueron únicamente materiales, el responsable intentó escapar, pero el afectado logró impedirlo. Minutos después arribaron familiares del presunto responsable, quienes dialogaron con la otra parte y llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.

Ninguno de los involucrados resultó lesionado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conductor ebrio causa choque en avenida Ejército Mexicano
Conductor ebrio causa choque en avenida Ejército Mexicano

Conductor ebrio causa choque en avenida Ejército Mexicano

SLP

Huasteca Hoy

El responsable intentó huir tras impactar por alcance a otro vehículo, pero fue detenido por el afectado; hubo solo daños materiales

Con "cristal", sorprenden a dos sujetos
Con "cristal", sorprenden a dos sujetos

Con "cristal", sorprenden a dos sujetos

SLP

Redacción

Indigente muere arrollado por autobús en Cd. Valles
Indigente muere arrollado por autobús en Cd. Valles

Indigente muere arrollado por autobús en Cd. Valles

SLP

Redacción

Chofer del servicio urbano realizó una maniobra y lo embistió

Joven resulta herida al chocar contra poste
Joven resulta herida al chocar contra poste

Joven resulta herida al chocar contra poste

SLP

Redacción

Circulaba por la carretera a Zacatecas cuando perdió el control del volante