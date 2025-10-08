Conductor ebrio causa choque en avenida Ejército Mexicano
El responsable intentó huir tras impactar por alcance a otro vehículo, pero fue detenido por el afectado; hubo solo daños materiales
CIUDAD VALLES. Un hombre en evidente estado de ebriedad provocó un accidente la noche de este martes, al chocar por alcance contra otro vehículo sobre la avenida Ejército Mexicano, frente a la maquiladora Uniformes San Luis, en la colonia Altavista.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Honda Civic se detuvo al cambiar el semáforo a rojo, cuando fue impactado por un Volkswagen verde que circulaba detrás y cuyo conductor, al parecer, manejaba bajo los efectos del alcohol.
Aunque los daños fueron únicamente materiales, el responsable intentó escapar, pero el afectado logró impedirlo. Minutos después arribaron familiares del presunto responsable, quienes dialogaron con la otra parte y llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.
Ninguno de los involucrados resultó lesionado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Conductor ebrio causa choque en avenida Ejército Mexicano
Huasteca Hoy
El responsable intentó huir tras impactar por alcance a otro vehículo, pero fue detenido por el afectado; hubo solo daños materiales
Indigente muere arrollado por autobús en Cd. Valles
Redacción
Chofer del servicio urbano realizó una maniobra y lo embistió