Se registra sismo de magnitud 4.3 en Río Grande, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que la mañana de este miércoles 20 de agosto se registró un sismo de magnitud 4.3 al noroeste de Río Grande, en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento ocurrió a las 5:46 horas, con epicentro localizado a 17 kilómetros al noroeste de Río Grande, a una profundidad de 27 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron latitud 16.09 y longitud -97.56.

Hasta el momento, las autoridades de protección civil no han informado sobre afectaciones ni personas lesionadas, sin embargo, se mantiene el monitoreo en la zona.

Se recomienda a la población seguir las indicaciones oficiales y mantener preparados los protocolos de protección civil.