Descarrila vagón del Tren Maya

Un vagón del turístico Tren Maya, que conecta los principales destinos de la península de Yucatán, en el sudeste mexicano, descarriló el martes sin provocar lesionados, informó el Ejército en un comunicado, que es quien controla dicho ferrocarril. El tren que se trasladaba de Cancún, en la costa caribeña mexicana, a Mérida, en el Golfo de México, sufrió “un percance de vía” al entrar a baja velocidad a los andenes de la estación de Izamal, explicó el comunicado.

Los pasajeros resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses.

La empresa militar que gestiona el tren indicó que ya se abrió una investigación sobre lo sucedido y que el servicio continuaba operando con normalidad en el resto de estaciones.

Los operadores de atención telefónica indicaron por su lado que, debido al suceso, el servicio en el tramo sufría retrasos.

La red de 1.500 kilómetros del Tren Maya, un gran proyecto iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fue muy criticada por su gran impacto medioambiental, su rentabilidad —ha supuesto una inversión de más de 30.000 millones de dólares— y porque su construcción, así como la de estaciones y hoteles aledaños, está a cargo del Ejército, algo que muchos sectores consideran problemático por la falta de mecanismos de rendición de cuentas con la que pueden operar los militares.