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Presas metropolitanas no aumentan su nivel pese a lluvias recientes

La presa San José tiene entre 75 y 80% de almacenamiento, mientras Realito registra cerca del 51%

Por Rubén Pacheco

Septiembre 13, 2026 03:31 p.m.
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Presas metropolitanas no aumentan su nivel pese a lluvias recientes
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      Aunque se han registrado lluvias en las últimas semanas, estas no han generado almacenamiento en las presas de la zona metropolitana, pues prácticamente se mantiene el mismo porcentaje de los últimos dos meses, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

      Comisión Estatal del Agua confirma almacenamiento estable en presas metropolitanas

      Sin embargo matizó que los porcentajes actuales de capacidad son favorables para garantizar el abasto de agua potable para los habitantes metropolitanos he querido pronosticado verdad.

      "Es un buen nivel el que tienen las presas, pero lamentablemente no ha subido como nosotros hubiéramos querido o pronosticado. La gran ventaja, es que hay un gran volumen que garantiza el almacenamiento de agua, al menos en cantidad", subrayó.

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      Detalles confirmados sobre capacidad de presas San José y Realito

      Describió que la presa San José registra una almacenamiento de entre el 75 y 80 por ciento, cuya capacidad brinda servicio a gran parte de las colonias de la zona metropolitana.

      En tanto, el acueducto del Realito reporta un almacenaje del alrededor del 51 por ciento, complementó el funcionario estatal.

      "Las lluvias que se han generado en la zona metropolitana han sido en la cuenca baja. No han tenido ningún almacenamiento las presas. Se han mantenido para nosotros, es un buen nivel lo que tienen las presas", remató.

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