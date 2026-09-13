SEMAR detiene a operador logístico de Los Salazar en Sonora

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina y otras autoridades federales efectuaron la ejecución de órdenes de cateo en dos inmuebles ubicados en la localidad de San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora, como parte de la Operación Escudo "Componente Sable" y fue detenido Dilan Peña Escalante, alias "London", identificado como operador logístico de "Los Salazar" en los municipios de Guaymas y Empalme.

Acciones de la autoridad

También fue arrestado Emanuel Antonio Ibarra Miranda. Los cateos se realizaron en dos inmuebles ubicados en San Carlos, Guaymas, en los sectores de Posgeo y Bonita.

Entre lo asegurado se contabilizaron 882 dosis de cristal, mil 582 dosis de marihuana.

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Dentro de las dosis de marihuana había 357 bolsas identificadas con la leyenda "Kannabis Olympos" y dos mil 385 tubos blancos y rojos con la leyenda "Olympos".

Los efectivos incautaron un arma corta Glock calibre 10 mm, otra arma corta tipo réplica, 10 cartuchos útiles calibre 10 mm y un cargador.

Detalles confirmados

Entre los vehículos asegurados se encuentra un Kia Optima 2015 con reporte de robo en San Diego, California, de fecha 26 de octubre de 2025.

También fueron incautados 140 vapeadores, dos libretas, un rollo de hule para flejar, un paquete de bolsas de plástico, una fornitura, un par de rodilleras y cuatro mil 250 pesos en efectivo.

La afectación económica estimada al grupo delictivo por lo asegurado asciende a 25 millones 714 mil 558 pesos.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.

La Semar refrendó su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención y combate a las actividades ilícitas, así como de fortalecer las acciones coordinadas para contribuir a la seguridad y bienestar de la población.