Senado paga dieta a Inzunza con cheques

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Ciudad de México.- El Senado confirmó que el senador Enrique Inzunza Cázarez (Morena), acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, recibe íntegra su dieta por medio de cheques ante el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las cuentas del senador morenista fueron congeladas en el marco de una investigación del gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

La información de la forma en que el Senado burló la restricción de las autoridades fue entregada por la Dirección General de Pago a Senadores de la Tesorería de la Cámara Alta, en respuesta a la solicitud de transparencia con folio 350030300049326.

En el oficio T/DGPS/251/26, fechado el 10 de junio de 2026 y firmado por la directora general Melisa López, la Tesorería informó que, debido a la naturaleza jurídica de la dieta legislativa, el senador continuó recibiendo su remuneración, para lo cual anexó copia de dos cheques expedidos a su favor.

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Se detalla que los 128 senadores reciben una dieta que, conforme al Manual de Remuneraciones de las Senadoras, Senadores, Servidoras y Servidores Públicos de Mando y Homólogos, constituye una remuneración por la representación política que ostentan, la cual es irrenunciable y no representa una contraprestación por un trabajo personal subordinado.

El Senado ha sostenido que no existe impedimento legal para suspender el pago de la dieta de un legislador mientras no haya una resolución judicial firme que le retire sus derechos políticos o el cargo.