SEP responde a protestas del IPN y propone mesa de diálogo

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- En medio de las protestas por parte de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que entregó una primera respuesta a las principales demandas presentadas por las y los alumnos, asentados en las instalaciones del Canal Once, en la cual propuso la instalación de una mesa de diálogo y trabajo con la participación de autoridades y representantes estudiantiles que permita revisar, analizar y dar solución a cada uno de los puntos contenidos en el pliego petitorio.

Propuesta de diálogo y trabajo conjunto

A través de un comunicado, explicó que algunos de los temas planteados implican procesos administrativos, disponibilidad presupuestal y, en ciertos casos, posibles adecuaciones al Reglamento General del Instituto Politécnico Nacional, por lo que su atención requerirá trabajo técnico, diálogo institucional y seguimiento, "pues todo esto no puede resolverse en pocos días, sino que requerirá de trabajo permanente".

Reconocimiento de demandas y acciones específicas

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Adicionalmente, reconoció que las demandas relacionadas con mantenimiento, equipamiento e infraestructura de las unidades académicas requieren una estrategia integral de inversión y atención progresiva.

Detalló que los planteamientos vinculados con la falta de docentes serán atendidos mediante la revisión de la estructura ocupacional del IPN, a fin de garantizar mejores condiciones académicas para las y los estudiantes.

Con respecto a la toma de Canal Once, destacó que el derecho a la libre manifestación no compite con el derecho de las audiencias, "considerando que el canal cumple una función pública fundamental para garantizar contenidos informativos, culturales y educativos al servicio de la sociedad mexicana".

La SEP reiteró su respeto al movimiento estudiantil y manifestó su disposición permanente de mantener una comunicación abierta, respetuosa y constante para construir acuerdos en beneficio de la comunidad politécnica, convencida de que el diálogo y el trabajo conjunto permitirán avanzar en soluciones responsables y de largo plazo para fortalecer al Politécnico y a la educación pública del país.