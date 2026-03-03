Sheinbaum anuncia posible envío de reforma electoral este miércoles
Sheinbaum destaca que la reforma busca mayor participación ciudadana y ahorro en recursos del sistema electoral.
Reforma electoralpodría enviarse este miércoles: Sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que este martes realizará una última revisión a su propuesta de reforma electoral y no descartó que sea enviada al Poder Legislativo mañana miércoles, luego de ajustar artículos que, dijo, no estaban estrictamente vinculados con la materia electoral.
La Mandataria explicó que el proyecto original incluía disposiciones adicionales que podían interpretarse como una regulación más amplia, por ejemplo en el uso de inteligencia artificial en campañas, lo que decidió corregir.
"Había cuestiones en algunos artículos que no tenían que ver con lo electoral [...] cuando se trata, por ejemplo, de que si se usa inteligencia artificial en una campaña tiene que decir en grande ´inteligencia artificial´, lo plantearon en un artículo que no era electoral. Yo ya no estoy de acuerdo porque parece que estamos regulando todas las publicaciones en redes sociales. Ese es otro tema", explicó.
¿Cuándo van a mandar la reforma?", se le preguntó.
"Ahora en la tarde la reviso, lo están trabajando para ya poderla enviar, si no hoy en la noche o mañana temprano", mencionó la Presidenta.
La titular del Ejecutivo subrayó que existen dos ejes centrales que no son negociables en su propuesta.
El primero es eliminar las listas de candidaturas plurinominales definidas por las cúpulas partidistas. Señaló que se mantendría la representación proporcional para garantizar la pluralidad política, pero los candidatos serían votados directamente por la ciudadanía.
En el caso del Senado, propuso mantener la representación por mayoría y primera minoría, eliminando la lista plurinominal.
El segundo eje es la reducción de costos del sistema político-electoral, incluyendo financiamiento a partidos, presupuesto del Instituto Nacional Electoral y remuneraciones de diputados locales.
"Que no cueste tanto. Que los partidos no tengan tanto dinero, que el INE no tenga tanto dinero, que los diputados locales no ganen tanto", sostuvo.
Asimismo, planteó que los mexicanos en el extranjero puedan votar por diputados de representación proporcional.
Cuestionada sobre presuntas diferencias con partidos aliados, la mandataria defendió la coalición integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aunque reconoció que no todos los partidos —incluidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— coinciden con eliminar las listas plurinominales ni con reducir recursos.
"Hay partidos, todos, de hecho no solo el PT, el Verde, ni el PAN, ni el PRI, ni MC están de acuerdo que les quiten sus listas, definidas por ellos, el PRI tampoco quiere que le quiten los recursos, el PAN tampoco", indicó.
Agregó: "Yo la voy a presentar; si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente", expresó.
Sheinbaum recordó que la reforma electoral forma parte de sus 100 compromisos y que otros puntos, como la prohibición del nepotismo y la no reelección, ya fueron aprobados para aplicarse en 2030.
Finalmente, sostuvo que la definición sobre alianzas rumbo a 2027 corresponderá a Morena y a las fuerzas políticas involucradas, mientras que ella cumplirá con presentar la iniciativa comprometida.
"Si decido, me critican por autoritaria; y si no decido, también me critican. A unos les toca decidir una cosa y a mí me toca decidir otra", concluyó.
