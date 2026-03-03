Sheinbaum anuncia posible envío de reforma electoral este miércoles

Reforma electoral

podría enviarse este miércoles:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta ClaudiaPardo reiteró que este martes realizará unaa sudey no descartó que sea enviada al Poder Legislativomiércoles, luego de ajustar artículos que, dijo, no estaban estrictamente vinculados con la materia electoral.La Mandataria explicó que elincluía disposiciones adicionales que podían interpretarse como una regulación más amplia, por ejemplo en el uso deen, lo que decidió corregir."Había cuestiones en algunos artículos que no tenían que ver con lo electoral [...] cuando se trata, por ejemplo, de que si se usaen unatiene que decir en grande ´´, lo plantearon en un artículo que no era electoral. Yo ya no estoy de acuerdo porque parece que estamos regulando todas las publicaciones en redes sociales. Ese es otro tema", explicó.¿Cuándo van a mandar la?", se le preguntó."Ahora en la tarde la reviso, lo están trabajando para ya poderla, si no hoy en la noche otemprano", mencionó la Presidenta.La titular del Ejecutivo subrayó que existenque no son negociables en suEl primero es eliminar las listas dedefinidas por las cúpulas partidistas. Señaló que se mantendría lapara garantizar la pluralidad política, pero los candidatos serían votados directamente por la ciudadanía.En el caso del, propuso mantener la representación por, eliminando laEl segundo eje es la reducción de costos del, incluyendo financiamiento a, presupuesto del Instituto Nacional Electoral y remuneraciones de"Que no cueste tanto. Que losno tengan tanto dinero, que elno tenga tanto dinero, que losno ganen tanto", sostuvo.Asimismo, planteó que lospuedanpor diputados deCuestionada sobre presuntasconaliados, la mandataria defendió la coalición integrada por, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aunque reconoció que no todos los—incluidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— coinciden con eliminar lasni con reducir"Hay, todos, de hecho no solo el PT, el Verde, ni el PAN, ni el PRI, ni MC están de acuerdo que les quiten sus listas, definidas por ellos, el PRI tampoco quiere que le quiten los, el PAN tampoco", indicó.Agregó: "Yo la voy a; si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente", expresó.recordó que laforma parte de susy que otros puntos, como la prohibición del nepotismo y la no reelección, ya fueron aprobados para aplicarse en 2030.Finalmente, sostuvo que la definición sobre alianzas rumbo a 2027 corresponderá ay a las fuerzas políticas involucradas, mientras que ella cumplirá conla iniciativa comprometida."Si decido, me critican por autoritaria; y si no decido, también me critican. A unos les tocauna cosa y a mí me tocaotra", concluyó.