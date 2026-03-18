Sheinbaum defiende tema de revocación de mandato en su "Plan B"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió su propuesta de reforma electoral Plan B, enviada al Senado que incluye hablar en la revocación de mandato, al asegurar que no pretende utilizar tiempos oficiales ni propaganda gubernamental, sino únicamente permitir que la titular del Ejecutivo pueda hablar públicamente sobre el proceso de revocación de mandato.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa busca corregir lo que calificó como una limitación "absurda" aplicada durante la consulta de revocación realizada al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando —dijo— se le prohibió pronunciarse sobre el ejercicio democrático.

"Yo envié la iniciativa, ¿Verdad (...) ¿Cómo es que está sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar? Lo único que se propone es que, si va a haber revocación, la titular del Ejecutivo pueda hablar de ello", afirmó.

Sheinbaum subrayó que la propuesta no contempla el uso de radio, televisión ni campañas publicitarias, y aclaró que las reglas electorales actuales se mantendrían sin cambios para evitar propaganda política o partidista.

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Según explicó, la reforma plantea dos modificaciones principales: permitir que la revocación de mandato pueda realizarse a la mitad del sexenio o un año después, y autorizar que la persona sujeta al proceso pueda expresarse públicamente sobre el ejercicio democrático.

"Esto viene desde el inicio de nuestro movimiento: que la gente pueda decidir si quiere que continúe la presidenta o no", señaló.

La mandataria agregó que aún no está definido si una eventual consulta se llevaría a cabo en 2027 o 2028, ya que deberá cumplirse un procedimiento constitucional y la decisión final dependerá de los mecanismos legales correspondientes.

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Indicó además que será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de establecer los límites específicos sobre las expresiones relacionadas con la revocación, aunque insistió en que la iniciativa únicamente busca eliminar la prohibición de hablar del tema y no promover propaganda.

Luego de que se lanzó la convocatoria para la elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que quienes aspiren al cargo deben hacerlo con el objetivo de fortalecer la democracia y garantizar elecciones limpias, y no como una plataforma de promoción personal.

La mandataria federal señaló que el proceso debe estar guiado por principios democráticos y por el cumplimiento de las reformas electorales en discusión, en caso de ser aprobadas.

Indicó que quienes busquen integrar el órgano electoral deben actuar con responsabilidad pública y apego a la austeridad republicana, al tiempo que defendió el llamado "plan B" electoral al asegurar que su propósito es evitar privilegios y cuidar los recursos públicos.

"En efecto, que no busque llegar ahí para una promoción personal, sino para promover la democracia y elecciones limpias. Ese es el objetivo de los consejeros", indicó.

Agregó: "¿De dónde vienen estos recursos? De la gente, de los impuestos que paga la gente", expresó al cuestionar prestaciones y beneficios adicionales que, dijo, han tenido altos funcionarios públicos.

Sheinbaum criticó que anteriormente servidores públicos contaran con seguros médicos privados financiados con recursos públicos.

"Si alguien quiere tener un seguro de gastos médicos mayores, pues que lo haga con su propio salario, no a costa de la gente", afirmó. "Si te quieres ir a atender a un hospital privado, tienes todo el derecho de hacerlo (...) pero que sea pagado por tu salario, no por los impuestos de la gente".

La Presidenta sostuvo que la política de austeridad no implica romper el federalismo, sino establecer criterios generales para evitar el dispendio de recursos en todos los niveles de gobierno.

"El que seas un estado autónomo no quiere decir que puedas dilapidar el recurso del pueblo", señaló.

Añadió que el objetivo del plan electoral es eliminar privilegios y prácticas que, aseguró, se utilizaban para repartir cargos públicos sin justificación.

"Durante un tiempo se hicieron regidores y regidores como cuotas (...) para darle chamba a mi amigo, a mi primo, a mi cuñado. No, la regiduría es un espacio de decisión colectiva", dijo.

Al ser cuestionada sobre los tiempos legislativos para concretar la designación de consejeros electorales, la mandataria consideró que el Congreso cuenta con margen suficiente para realizar el proceso.

"Sí, sí tienen tiempo", respondió.