Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo

Al reiterar su condena por el "cobarde" y "vil" homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso no quedará impune, y expresó sus condolencias a la familia y seres queridos, además que no se dejarán solas a las personas de Michoacán.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó a la oposición de "buitres" ante el caso y culpó a la "guerra contra el narco" del expresidente panista Felipe Calderón.

Indicó que siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán, con apoyo del gobierno federal, además de las detenciones que se hicieron al momento del ataque contra Manzo.

"No habrá impunidad, vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con todos los responsables, no solo con los materiales", dijo.

"No habrá impunidad", reitera Sheinbaum por asesinato de alcalde Carlos Manzo;" la guerra contra el narco no funcionó".

Expresó que "la fuerza del Estado es la justicia" y a quienes piden la militarización y la guerra, la Mandataria federal les dijo que "eso no funciona": "Fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán".

Claudia Sheinbaum destacó su estrategia de seguridad, la cero impunidad, la justicia y la atención a las causas, así como la presencia e inteligencia.

"¿Qué propone la derecha? La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿La intervención? Eso no llega a ningún, lado vamos a reforzar Michoacán y otros estados, pero fortaleciendo la presencia, inteligencia, cero impunidad", declaró la Presidenta.

Acusa a la derecha de ser "buitres"

En el Salón Tesorería, acusó que hay una andanada de la derecha y de cometócratas por el asesinato: "En ningún momento escuché una condolencia a la familia, pero eso sí, como buitres".

"Se les olvidó la historia, la guerra contra el narco", dijo al reiterar su rechazo a una intervención porque México es un país, libre, independiente y soberano.

"Vamos a seguir trabajando por la defensa de la paz y la justicia, no nos vamos a rendir nunca", declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Acusa a Salinas Pliego de politizar asesinato de Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha politizado el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, porque no quiere pagar impuestos.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó un "uso político" que le quieren dar a "esta lamentable y condenable situación": "Ni siquiera hay empatía con lo que ocurrió, es el uso de este momento para acusar campañas como ´narcogobierno´".

"Esta persona (Salinas Pliego) politiza todo porque no quiere pagar impuestos, esa es la verdad, no quiere cumplir con la ley", declaró la titular del Ejecutivo federal luego de que el presidente de Grupo Salinas compartió un video de la toma del Palacio de Gobierno de Morelia.

"Por esto los corruptos del partido Morena quieren prohibir que el pueblo esté armado, quieren ciudadanos indefensos para que sean víctimas de sus socios criminales y no puedan defenderse", expresó Salinas Pliego.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que la indignación de los habitantes de Uruapan por la muerte de su alcalde es natural, además que era un hombre muy querido.

"Es el uso político muy obvio en esta situación para lanzarse contra el gobierno", declaró al señalar la convocatoria contra su administración de un grupo identificado en redes sociales como Generación Z.

Aseveró que hay mucho dinero involucrado en levantar tendencias en redes sociales para ir generando un ambiente o confundir.

Insistió en que la idea de las ejecuciones extrajudiciales no lleva a nada: "Bueno, sí, lleva a más violencia". Comentó que Lázaro Cárdenas Batel era gobernador cuando el expresidente Felipe Calderón declaró "la guerra contra el narco".

"Calderón llega con un fraude electoral en 2006 y después decide legitimarse a través de una guerra contra el narco que declaró en Michoacán", dijo al referirse también a la figura de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos.

Señaló también los cambios en el Poder Judicial para que no se libere a delincuentes.