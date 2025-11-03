Pocos sudaneses van a campamento en Tawila

El Cairo, Egipto.- Solo unos pocos cientos sudaneses han llegado al campamento más cercano para desplazados en los días desde que las fuerzas paramilitares de Sudán tomaron la ciudad de el-Fasher, lo que ha generado temores sobre decenas de personas que podrían seguir atrapadas, mientras los sobrevivientes describen asesinatos y otras atrocidades.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el control de la región occidental de Darfur la semana pasada, después de expulsar al ejército sudanés de la ciudad que estuvo sitiada durante 18 meses. Desde entonces, han circulado informes y videos de atrocidades de las FAR contra civiles, incluidos golpizas, asesinatos y agresiones sexuales, según testimonios de civiles y trabajadores humanitarios. Los muertos incluyeron al menos 460 personas asesinadas en el hospital, según la Organización Mundial de la Salud.

Decenas de miles de personas al parecer han huido de el-Fasher, según la agencia de migración de la ONU. Sin embargo, menos de 6.000 han llegado al campamento más cercano en Tawila, a 65 kilómetros de distancia, indicó Shashwat Saraf, director de Sudán para el Consejo Noruego para Refugiados, que administra el campamento.