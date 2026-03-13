Sheinbaum discrepa con Gallardo por tema de Ruth González

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que, aunque mantiene coincidencias en diversos temas con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, no comparte su postura respecto a impulsar una eventual candidatura de su esposa, Ruth González Silva, para la gubernatura de la entidad.

Durante su conferencia en Manzanillo, Colima, la mandataria federal fue cuestionada sobre las declaraciones del gobernador potosino, quien aseguró que una candidatura de su esposa no constituiría nepotismo.

En respuesta, Sheinbaum subrayó que su gobierno ha impulsado iniciativas precisamente para evitar que familiares directos sucedan de manera inmediata a funcionarios en cargos de elección popular.

"Con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esta no", señaló.

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Recordó que envió al Congreso una iniciativa para prohibir que un familiar directo releve de forma inmediata a otro en un cargo público, planteando que, por ejemplo, si un presidente municipal concluye su gestión, un familiar tendría que esperar al menos tres años para competir por el mismo puesto.

La presidenta explicó que esta propuesta busca evitar la presunción de uso de recursos o influencia pública en favor de familiares, además de frenar prácticas que han permitido que cargos públicos permanezcan dentro de una misma familia durante varios periodos consecutivos.

Sheinbaum mencionó casos ocurridos en distintas entidades del país donde hermanos, esposos o hijos se han sucedido en gubernaturas o presidencias municipales, lo que —dijo— genera rechazo ciudadano.

"En general la gente no está de acuerdo en que se quede en la misma familia por muchos años; quiere que haya cambio", expresó.

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Asimismo, recordó que su iniciativa también contemplaba eliminar la reelección inmediata de legisladores y alcaldes; sin embargo, el Congreso aprobó que dichas medidas entren en vigor hasta 2030 y no en 2027, como originalmente propuso el Ejecutivo.

La mandataria aclaró que su postura no se relaciona con la capacidad personal de alguna aspirante, sino con un principio político.

"No digo si es buena o no la candidata, sino sencillamente porque hay cosas que no deben ser", concluyó.

Niega violación electoral por parte de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Morena no viola la ley electoral tras avalar este fin de semana que en junio próximo se elegirá a sus candidatos para las elecciones a gubernaturas de 2027.

En conferencia de prensa matutina en Manzanillo, Colima, la jefa del Ejecutivo federal señaló que si hay una violación por parte del partido guinda al adelantarse a los tiempos electorales lo determinará el INE.

"El que Morena haya tomado una decisión de cuando hacen sus encuestas pues *no tiene nada que ver con los tiempos electorales*. Los tiempos electorales los va a cumplir, el asunto es cuando deciden avanzar, u eso decidió el partido.

"Si hay una sanción porque hay adelanto en las campañas pues lo tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral. *En tu pregunta estás implicando que hay una violación a la ley, pues yo no considero eso*".

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esto se ha hecho siempre por Morena y otros partidos lo hacen, pero la diferencia, dijo, es que en otros partidos hay "dedazo" de quienes serán sus candidatos, mientras que en Morena son electos por encuestas.

"¿Qué es lo que pasa con Morena? Que a diferencia de los otros partidos que hay dedazo de quienes son los candidatos, pues se elige por lo que la gente quiere que sean las encuestas", dijo.