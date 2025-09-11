Tiroteo entre grupo armado y Marina

PUEBLA, Pue.- Agentes policiales y de la Marina se enfrentaron a tiros a un grupo armado en el municipio poblano de Amazoc –donde al menos una docena de personas habían sido reclutadas bajo engaños por el crimen organizado-, lo que dejó un saldo de un muerto y un jefe policial herido.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Barrio de San Miguel de la cabecera municipal, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc y de la Secretaría de Marina realizaban un operativo.

Durante la acción, civiles armados dispararon en su contra, lo que generó un tiroteo que dejó una persona muerta y dejó herido al Director de Seguridad Pública de Amozoc, el teniente de navío José Luis Corrales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el jefe policial fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica; hasta ahora se desconoce de su estado de salud.

El hecho ocurre luego de que en dicho municipio se reportó la desaparición de una docena de personas y la puesta en marcha de un mega operativo durante el fin de semana con el objetivo de localizarlos saanos y salvos.

Fue durante el lunes cuando las víctimas fueron liberadas por sus captores y de acuerdo con las investigaciones habían sido reclutadas, bajo engaños laborales, por el crimen organizado.

Incluso, al regresar a sus domicilios, se descubrió que los desaparecidos habían sido rapados y portaban botas militares.