Sheinbaum llama a jóvenes a sentirse orgullosos de México

En el marco del Día de la Bandera que se conmemora este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las y los jóvenes a que se sientan orgullosas y orgullosos de ser mexicanos.

"Somos historia que inspira, somos fuerza que une, somos siempre esperanza que florece. Somos mexicanas y mexicanos orgullosos de nuestra patria. Orgullosas y orgullosos de nuestra Bandera. Orgullosas y orgullosos de llevar en el alma el nombre eterno de nuestra patria", dijo.

La mandataria encabezó este 24 de febrero la ceremonia conmemorativa con motivo de la conmemoración del Día de la Bandera que se llevó a cabo en el Campo Marte, en la Ciudad de México (CdMx).

Durante el evento, la mandataria pronunció un mensaje dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato que estaban presentes en el evento, en el cual recalcó el significado que tiene el lábaro patrio, al tiempo que pidió respetar siempre los símbolos patrios.

"Cuando sus manos sostienen nuestra Bandera no están levantando sólo un símbolo, están levantando el corazón entero de la Patria. En ese lienzo tricolor late la sangre de quienes defendieron nuestra tierra, respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado", mencionó la Presidenta.

"Siéntanse profundamente orgullosos y orgullosas de ser hijas e hijos de esta tierra milenaria, cuna de culturas extraordinarias y de mujeres y hombres valientes que escribieron la historia de nuestra patria con coraje", agregó.

Durante la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera, la Presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta de bandera a escoltas de escuelas de todo el país, de colegios militares y a unidades de las Fuerzas Armadas mexicanas.

La mandataria abanderó a escoltas de 80 planteles de secundaria y bachillerato, incluyendo planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

También realizó la entrega de banderas a 56 unidades del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional.

Además, 920 escuelas secundarias y de nivel medio superior de 31 estados se unieron al evento de forma remota para rendir protesta.