Día de la Bandera: símbolo de identidad y unidad nacional
Cada 24 de febrero, México rinde homenaje al lábaro patrio, uno de los emblemas más representativos del país
Este 24 de febrero se conmemora en todo el país el Día de la Bandera, una fecha dedicada a honrar uno de los símbolos patrios más importantes de México: la Bandera Nacional.
La efeméride fue establecida oficialmente en 1934 y reconocida en 1940 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, con el objetivo de fortalecer el respeto y la identidad en torno al lábaro patrio.
La Bandera de México está compuesta por tres franjas verticales en colores verde, blanco y rojo, y en el centro porta el Escudo Nacional: un águila devorando una serpiente sobre un nopal, símbolo que remite a la fundación de México-Tenochtitlan.
A lo largo de la historia, el diseño del lábaro patrio ha tenido diversas modificaciones. Uno de los antecedentes más relevantes es el estandarte utilizado por Miguel Hidalgo y Costilla durante el inicio de la Independencia en 1810. Con el paso del tiempo, la bandera evolucionó hasta adoptar el diseño actual, establecido oficialmente en 1968 y confirmado en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cada año, en plazas públicas, escuelas y dependencias gubernamentales se realizan ceremonias de izamiento y honores a la bandera, reforzando el sentido de pertenencia y el respeto a los símbolos nacionales.
El Día de la Bandera no es solo un acto protocolario: representa la historia, la soberanía y la unidad del pueblo mexicano.
no te pierdas estas noticias
Día de la Bandera: símbolo de identidad y unidad nacional
Redacción
Cada 24 de febrero, México rinde homenaje al lábaro patrio, uno de los emblemas más representativos del país