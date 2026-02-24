logo pulso
Día de la Bandera: símbolo de identidad y unidad nacional

Cada 24 de febrero, México rinde homenaje al lábaro patrio, uno de los emblemas más representativos del país

Por Redacción

Febrero 24, 2026 08:32 a.m.
A
Este 24 de febrero se conmemora en todo el país el Día de la Bandera, una fecha dedicada a honrar uno de los símbolos patrios más importantes de México: la Bandera Nacional.

La efeméride fue establecida oficialmente en 1934 y reconocida en 1940 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, con el objetivo de fortalecer el respeto y la identidad en torno al lábaro patrio.

La Bandera de México está compuesta por tres franjas verticales en colores verde, blanco y rojo, y en el centro porta el Escudo Nacional: un águila devorando una serpiente sobre un nopal, símbolo que remite a la fundación de México-Tenochtitlan.

A lo largo de la historia, el diseño del lábaro patrio ha tenido diversas modificaciones. Uno de los antecedentes más relevantes es el estandarte utilizado por Miguel Hidalgo y Costilla durante el inicio de la Independencia en 1810. Con el paso del tiempo, la bandera evolucionó hasta adoptar el diseño actual, establecido oficialmente en 1968 y confirmado en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Cada año, en plazas públicas, escuelas y dependencias gubernamentales se realizan ceremonias de izamiento y honores a la bandera, reforzando el sentido de pertenencia y el respeto a los símbolos nacionales.

El Día de la Bandera no es solo un acto protocolario: representa la historia, la soberanía y la unidad del pueblo mexicano.

