Sheinbaum marca distancia rumbo a 2027: "No tengo favoritos"

La presidenta asegura que en Morena las candidaturas se definen por encuesta y no por "dedazo"

Por El Universal

Febrero 18, 2026 11:03 a.m.
A
Sheinbaum marca distancia rumbo a 2027: "No tengo favoritos"

De cara a las elecciones intermedias de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no tiene personas favoritas para gubernaturas, alcaldías y otros puestos de elección.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que antes había "dedazos" para imponer candidatos del "PRIAN", pero ahora en Morena destaca por sus encuestas.

"No, yo no tengo favoritos para gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores. Afortunadamente en Morena hay un método muy claro.

"Antes sí era así, en los gobiernos del PRIAN, porque es el PRIAN, en los gobiernos del PRIAN hubo dedazo y nombraban del partido del que provenían todos los candidatos, desde presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, todo.

"En Morena es la encuesta, es muy buen método, la verdad, y afortunadamente existe más allá de la opinión de la Presidenta", declaró.

