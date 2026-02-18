Controlan en 85% incendio de pastizal en Villa de Pozos

La Dirección de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos informó que el incendio de pastizal registrado en el Ejido La Biznaguilla, detrás del fraccionamiento Puerta Natura, se encuentra controlado en un 85 por ciento.

El siniestro es atendido en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos continúan trabajando en la zona para lograr su total liquidación y evitar que el fuego se propague a áreas cercanas.

En las labores participan personal operativo, elementos en turno franco y voluntarios, quienes realizan acciones para contener las llamas y reducir riesgos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acercarse al área afectada, con el fin de no poner en riesgo su integridad y permitir que los cuerpos de emergencia concluyan los trabajos de manera segura.

