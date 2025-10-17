logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum minimiza incidente con joven en Veracruz

La presidenta aseguró que el reclamo viral en Poza Rica fue una manipulación y que no existen los supuestos desaparecidos.

Por El Universal

Octubre 17, 2025 11:13 a.m.
A
Sheinbaum responde a reclamo viral en Veracruz.

Sheinbaum responde a reclamo viral en Veracruz.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo restó importancia al video que circula en redes sociales donde se le ve pedir a un joven que "escuche y calle" durante su visita a Poza Rica, Veracruz.

En su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el joven habría estado vinculado a un partido político y desmintió que existan los desaparecidos que él mencionó durante el reclamo.

"Aquella discusión que tuvimos con un joven en Poza Rica; por cierto, ahí están sus fotografías, y también se publicó una red que no es cierta sobre el número de estudiantes desaparecidos que mencionaba en ese momento", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sheinbaum insistió en que no ha tenido incidentes en sus recorridos y destacó la buena recepción de la gente:

"No tengo problema en hablar con cualquier mexicano o mexicana. Vamos a escuchar para conocer las necesidades y atenderlas, y en ninguno de los lugares ha habido problemas", afirmó.

En redes sociales también circularon imágenes del supuesto estudiante en una visita al Congreso de Veracruz, donde fue recibido por una diputada priista.

Finalmente, la presidenta aseguró que su gobierno seguirá atento a la atención de damnificados por las lluvias en el estado.

"Vamos a estar atentos hasta el último momento para que todos los mexicanos y mexicanas que tuvieron afectaciones puedan ser atendidos", concluyó.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum minimiza incidente con joven en Veracruz
Sheinbaum minimiza incidente con joven en Veracruz

Sheinbaum minimiza incidente con joven en Veracruz

SLP

El Universal

La presidenta aseguró que el reclamo viral en Poza Rica fue una manipulación y que no existen los supuestos desaparecidos.

Suman 72 personas fallecidas por intensas lluvias en 5 estados
Suman 72 personas fallecidas por intensas lluvias en 5 estados

Suman 72 personas fallecidas por intensas lluvias en 5 estados

SLP

El Universal

Esto, e acuerdo con el portal del Gobierno de México

Restablece CFE al 95.4% servicio eléctrico en estados afectados
Restablece CFE al 95.4% servicio eléctrico en estados afectados

Restablece CFE al 95.4% servicio eléctrico en estados afectados

SLP

El Universal

Plantean castigar extorsión con hasta 15 años de cárcel
Plantean castigar extorsión con hasta 15 años de cárcel

Plantean castigar extorsión con hasta 15 años de cárcel

SLP

El Universal