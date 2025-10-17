Sheinbaum minimiza incidente con joven en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo restó importancia al video que circula en redes sociales donde se le ve pedir a un joven que "escuche y calle" durante su visita a Poza Rica, Veracruz.

En su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el joven habría estado vinculado a un partido político y desmintió que existan los desaparecidos que él mencionó durante el reclamo.

"Aquella discusión que tuvimos con un joven en Poza Rica; por cierto, ahí están sus fotografías, y también se publicó una red que no es cierta sobre el número de estudiantes desaparecidos que mencionaba en ese momento", señaló.

Sheinbaum insistió en que no ha tenido incidentes en sus recorridos y destacó la buena recepción de la gente:

"No tengo problema en hablar con cualquier mexicano o mexicana. Vamos a escuchar para conocer las necesidades y atenderlas, y en ninguno de los lugares ha habido problemas", afirmó.

En redes sociales también circularon imágenes del supuesto estudiante en una visita al Congreso de Veracruz, donde fue recibido por una diputada priista.

Finalmente, la presidenta aseguró que su gobierno seguirá atento a la atención de damnificados por las lluvias en el estado.

"Vamos a estar atentos hasta el último momento para que todos los mexicanos y mexicanas que tuvieron afectaciones puedan ser atendidos", concluyó.