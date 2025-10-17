logo pulso
Plantean castigar extorsión con hasta 15 años de cárcel

Por El Universal

Octubre 17, 2025 09:31 a.m.
A
Plantean castigar extorsión con hasta 15 años de cárcel

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, informó que el Gobierno de México enviará una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados, que contempla penas de seis a quince años de prisión y multas que van de 11 mil 314 a 56 mil 570 pesos para quienes cometan este delito.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Godoy explicó que la nueva legislación busca unificar criterios en todo el país para el combate a la extorsión, de modo que este ilícito se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia previa.
"Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades, sin depender de la presentación de una denuncia para su investigación", señaló.
La iniciativa establece un tipo penal básico y diversas agravantes que incrementarán las penas, entre ellas los casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean personas migrantes, menores de edad o servidoras públicas, o cuando el delito se cometa desde centros penitenciarios.
Godoy destacó que el proyecto eleva a rango de ley la estrategia nacional contra la extorsión, que actualmente opera bajo la línea de denuncia 089, la cual ha mostrado resultados positivos en materia de prevención y atención ciudadana.
Asimismo, la iniciativa propone reformas a diversos ordenamientos legales, como el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para que la extorsión sea considerada un delito sujeto a extinción de dominio.
"Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad y que requiere una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano", subrayó Godoy Ramos.

