Sheinbaum muestra avances de coquizadora en Salina Cruz

SALINA CRUZ, Oax., marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Como parte de su gira de este fin de semana por Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró avances de la coquizadora de la refinería de Salina Cruz, con la empresa ICA Fluor, para producir más gasolina y diésel en vez de combustóleo que es más contaminante.

Avances de la coquizadora en Salina Cruz

Desde la torre de coquización, Sheinbaum Pardo indicó que se lleva un avance del 76% y señaló que la refinería se moderniza desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Aquí se está construyendo una planta coquizadora, se llama. ¿Qué quiere decir eso? En vez de producir combustóleo que es un combustible con mucho azufre, mucha contaminación, se van a producir más gasolinas y más diésel", explicó.

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Impacto ambiental y producción

Apuntó la Mandataria federal que el producto final será coque, también utilizado para producir fertilizantes.

"El tipo de gasolinas y diésel tiene menos contenido de azufre, eso ayuda a disminuir las emisiones contaminantes.

"Son 80 mil nuevos barriles de producción de gasolina y diésel en vez de combustóleo", añadió al reconocer a los trabajadores de Pemex.