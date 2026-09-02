Sheinbaum Pardo presentó su segundo informe

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CIUDAD DE MÉXICO.- Al presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en la autollamada Cuarta Transformación no hay divisiones ni rompimientos, porque lo único que existe es la defensa del pueblo de México y su dignidad.

"En estos 23 meses de grandes cambios, hemos mostrado que México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario, sabemos dialogar y nos entendemos como un país democrático. Somos parte del producto de la Cuarta Transformación de la vida pública. ¡Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimiento, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad!", expresó la Mandataria ante cerca de 300 personas en el Patio Central de Palacio Nacional.

Aseguró que su administración puede entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas las personas mexicanas. "No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta. Por ello (...) insistimos en que sólo con honestidad se dan verdaderamente resultados. Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino", añadió ante su gabinete legal y ampliado, gobernadores, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), empresarios, su madre Annie Pardo, su esposo Jesús María Tarriba, así como otros invitados.

La Presidenta llamó a las funcionarias y funcionarios a conducirse con sencillez y honestidad.

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En el recinto histórico, acusó que en gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación los recursos se utilizaban para "excentricidades y lujos".

"Hemos ejercido el gobierno con honradez y austeridad republicana. Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio. Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad", expresó.

"Durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidad, se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos.