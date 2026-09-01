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Dictan prisión preventiva a Arturo N por transfeminicidio en CDMX

Arturo N fue detenido en Nicolás Romero y acusado por el transfeminicidio de Paola Buenrostro ocurrido en 2016.

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 04:18 p.m.
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Dictan prisión preventiva a Arturo N por transfeminicidio en CDMX
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      Un juez de control dictó la medida de prisión preventiva oficiosa a Arturo "N", el presunto asesino de Paola Buenrostro, por el delito de homicidio calificado, por lo que seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Oriente.


      En la audiencia de este martes, la defensa del imputado solicitó la ampliación de plazo constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será el próximo viernes 4 de septiembre cuando se defina si es vinculado a proceso.

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      Arturo fue capturado ayer lunes, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, por elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) acusado del transfeminicidio de Buenrostro, registrado el 30 de septiembre de 2016.
      Esa madrugada, presuntamente Arturo contrató los servicios de Paola, quien recibió varios disparos luego de subir al auto del imputado.
      Esta tarde, luego de la audiencia realizada en los juzgados de la colonia Doctores, Kenya Cuevas, amiga y reconocida como familia social de Paola, dijo haber sido víctima de discriminación por parte del personal de los juzgados, además de que el crimen fue clasificado como homicidio y no como transfeminicidio.
      "La misma Fiscalía que hoy representó esta carpeta de investigación llegó con omisiones, discriminando nuestra identidad de género, nombrando la carpeta como homicidio cuando en años anteriores se había clasificado y puesto en un diálogo con la misma Fiscalía para clasificarlo como feminicidio, ya que todavía no existía el Código Penal de Transfeminicidio; sin embargo, seguía existiendo la clasificación de homicidio calificado", dijo Cuevas.

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