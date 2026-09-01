Xóchitl Bravo asume presidencia de la Jucopo en Congreso CDMX

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La diputada local de Morena Xóchitl Bravo tomó oficialmente las riendas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México.

Por ley, cada año la Jucopo y la Mesa Directiva son rotativas en el Congreso capitalino.

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Durante la sesión ordinaria de este 1 de septiembre, se oficializó la llegada de Xóchitl Bravo y la salida del panista, Andrés Atayde, quien recibió el reconocimiento de sus compañeros.Tania Larios, del PRI, remarcó que durante este año reinó en la Jucopo el diálogo, respeto y acuerdo. "Quiero, diputado coordinador, celebrar y felicitar su gestión al frente de la Junta. Desearle éxito también a la compañera Xóchitl Bravo".Ernesto Villareal también se sumó a este reconocimiento. "Se priorizó el acuerdo, lo reconocemos como un político de altura, de palabra y de construcción de acuerdos".Manuel Taleyero, del PVEM, catalogó a Andrés Atayde "como el caballero de la política, eres grande, felicidades, sabes que te deseamos lo mejor. También le damos la bienvenida a la coordinadora Xóchitl Bravo, sé que también hará un gran trabajo".Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, reconoció que este año fue particularmente difícil para esta Legislatura, "pero siempre encontramos en la Junta de Coordinación Política también con voluntad de quien hoy asumirá este liderazgo, de la diputada Xóchitl Bravo, un espacio para entendernos, para escucharnos y para seguir intentando construir acuerdos y mantener el respeto y la civilidad en este Pleno".Al respecto, Andrés Ayayde precisó que la Jucopo queda en buenas manos, "y estoy seguro que, este último año de Legislatura si bien corre de manera paralela el asunto electoral, sabremos con madurez y con inteligencia emocional entre todas y todos legislar en favor de las y los chilangos".Mas tarde, en un acto protocolario, Xóchitl Bravo aseveró que para el Grupo Parlamentario de Morena es fundamental el diálogo y el acuerdo entre las bancadas y asociaciones parlamentarias, ya que las "buenas cosas" siempre se construyen en colectivo."Siempre lo he dicho: cuando uno llega a un espacio, llegamos a transformar; llegamos a dejar una huellita que pueda mejorar la vida institucional del Congreso de la Ciudad. Así es que lo hacemos con mucho agrado, con mucho respeto, también para la gente de la ciudad, y con mucha responsabilidad", puntualizó la coordinadora de la bancada guinda.Asimismo, manifestó que hasta hoy el Congreso capitalino ha funcionado gracias a la voluntad política de todas y todos los legisladores que integran la Jucopo, y que así seguirá siendo.En ese contexto, informó que ya cuenta con una agenda para la Jucopo que próximamente será dada a conocer a las y los integrantes de la misma, junto con varias propuestas legislativas.