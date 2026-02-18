Sheinbaum pide 15 millones más de vacunas contra el sarampión
Busca acelerar la inmunización con 2.5 millones de dosis por semana y enfocar la campaña en menores de 6 meses a 12 años
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal pidió 15 millones de vacunas adicionales a las 27 millones de vacunas contra el sarampión que ya adquirió. Indicó que el objetivo es aplicar 2.5 millones de vacunas cada semana, principalmente a niños y niñas de 6 meses a 12 años.
Durante la conferencia matutina de este miércoles 18 de febrero, la Mandataria señaló que ayer acordó, en una reunión virtual con gobernadores y gobernadoras de todo el país, difundir la estrategia de vacunación en preescolares y primarias.
"La mayoría de quienes van a vacunar niñas y niños van a los centros de salud, porque puede ser muy difícil ir a los macrocentros. Entonces, van a los centros de salud. Pero sí insistir mucho en niñas y niños, solamente son 11 entidades donde estamos orientando que se vacunen de 13 a 49 años", explicó.
Detalló que en Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla hay más casos activos de sarampión, por lo que se recomienda la vacunación de bebés, niñas y niños, así como de personas entre 13 a 49 años de edad.
"Entonces universal es de 6 meses a 12 años si no se han puesto las vacunas, obviamente, porque hay quien ya tiene sus dos vacunas y está protegido. Y de 13 a 49 años, después de 49 ya la prevalencia es muy baja. prácticamente no hay contagios. A esta edad, aunque se puede poner, no hace daño, pero por el número de vacunas se aplica a las poblaciones prioritarias", dijo.
