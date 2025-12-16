Sheinbaum reprueba "espectáculo" en Congreso CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el "espectáculo" de violencia que se registró el lunes en el Congreso de la Ciudad de México, cuando entre gritos y jaloneos el PAN tomó la tribuna.

En su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las legisladoras y legisladores de todos los partidos a que no haya violencia.

"Muy mal, está mal, pues que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, la verdad. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos, no tienen por qué llegarse a la violencia.

"No debe ocurrir esto, se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna, nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes, pero caer en actos de violencia es condenable, no debe ser", expresó.

La sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México fue suspendida ayer luego de que diputados del PAN tomaron la tribuna al acusar que legisladores de Morena pretendían modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia.

