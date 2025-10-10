Sheinbaum respalda acuerdo de paz en la Franja de Gaza

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, propuesto por el mandatario estadounidense Donald Trump, firmado en una fase por Israel y Hamas.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente que informe sobre la situación de las seis personas mexicana detenidas por Israel, y luego de que la embajadora de ese país, Einat Kranz Neiger, negó que hubo malos tratos.

"Ya el canciller, en pláticas con los mexicanos que estuvieron en la Flotilla que ya afortunadamente están en México, puede dar la información a partir de lo que ellos comentan", dijo.

"Yo creo que lo importante ahora es rescatar este acuerdo de paz, que parece se ha llegado. Lo ha reconocido Hamás en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel, esta negociación que encabezó principalmente el gobierno de los Estados Unidos".

"Y esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos, ese es nuestro pensamiento en este momento", destacó la presidenta.